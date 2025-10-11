  2. জাতীয়

একদিন বাকি, নিবন্ধন করেছেন মাত্র ১৫ শতাংশ হজযাত্রী

প্রকাশিত: ১১:০৯ এএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
এবছর হজযাত্রী কোটার‌ বড় একটি অংশ খালি থাকতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা/ ফাইল ছবি

নিবন্ধনের আর মাত্র একদিন বাকি রয়েছে। অথচ এখন পর্যন্ত কোটার মাত্র ১৫ শতাংশ হজযাত্রী নিবন্ধিত হয়েছে। ফলে কোটার‌ বড় একটি অংশ এবার খালি থাকতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ অবস্থায় দ্রুত নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হজ এজেন্সিগুলোকে তাগিদ দিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এছাড়া নিবন্ধনের সুবিধার্থে আজ শনিবার ব্যাংক খোলা রাখা হয়েছে।

শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় হজ পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, ১৮ হাজার ৭৩৬ জন হজযাত্রী প্রাথমিক নিবন্ধন করেছেন। এরমধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ২ হাজার ৮২৮ জন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনা ১৫ হাজার ৯০৮ জন। চলতি বছর বাংলাদেশের হজের কোটা এক লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন। সে হিসাবে এখন পর্যন্ত ১৫ শতাংশের মতো হজযাত্রী নিবন্ধন করেছেন।

সৌদি সরকারের রোডম্যাপ অনুযায়ী হজের নিবন্ধন ১২ অক্টোবরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা।

ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে হজ এজেন্সিগুলোর কাছে পাঠানো এক তাগিদপত্রে জানানো হয়েছে, সৌদি সরকার ঘোষিত হজের রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০২৬ সালের হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় আগামী ১২ অক্টোবর শেষ হবে। কিন্তু তালিকার ৩২৯টি এজেন্সি কোনো হজযাত্রী নিবন্ধন করেনি।

‘হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৬’ অনুযায়ী একটি এজেন্সি ন্যূনতম ৪৬ জন হজযাত্রী নিবন্ধন করবে। এজেন্সির যোগ্য তালিকা প্রকাশের পত্রে উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক কোনো এজেন্সি হজ ২০২৬ মৌসুমে যৌক্তিক কারণ ছাড়া হজযাত্রীর নিবন্ধন (প্রাক-নিবন্ধন নয়) না করলে সেই এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্য চিঠিতে বলা হয়, ৪৮টি এজেন্সি কোনো হজযাত্রী প্রাক-নিবন্ধন ও প্রাথমিক নিবন্ধন করেনি। ‘হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৬’ এর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি এজেন্সি ন্যূনতম ৪৬ জন হজযাত্রী নিবন্ধন করবে। এজেন্সির যোগ্য তালিকা প্রকাশের পত্রে উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক কোনো এজেন্সি হজ ২০২৬ মৌসুমে যৌক্তিক কারণ ছাড়া হজযাত্রীর নিবন্ধন (প্রাক-নিবন্ধন নয়) না করলে সেই এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ২৬ মে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে।

হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) -এর মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার জাগো নিউজকে বলেন, ওমরাহ করায় অনেকেই হজ পালনে আগ্রহী হচ্ছেন না। কারণ, মানুষের মধ্যে একটি ভুল ধারণা আছে যে ওমরাহ করলে হজ করা লাগবে না।

তিনি বলেন, আশা করছি শেষ মুহূর্তে নিবন্ধনের সংখ্যা বাড়বে। তাছাড়া সবকিছু এবার আগেভাগে হওয়ায় অনেকেই বুঝে উঠতে পারছেন না।

শনিবার ব্যাংক খোলা
ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে হজে গমনেচ্ছুদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

হজে গমনেচ্ছুদের নিবন্ধনের সুবিধার্থে আজ শনিবার হজ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যাংকের শাখা খোলা থাকবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

