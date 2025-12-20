  2. খেলাধুলা

কোণঠাসা ইংল্যান্ড, অ্যাশেজ সিরিজ জয়ের পথে অস্ট্রেলিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৩ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
কোণঠাসা ইংল্যান্ড, অ্যাশেজ সিরিজ জয়ের পথে অস্ট্রেলিয়া

জিততে হলে গড়তে হবে বিশ্বরেকর্ড। ইংল্যান্ডের সামনে ৪৩৫ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেড টেস্টের চতুর্থ দিন শেষে জয়ের পথেই আছে স্বাগতিকরা। এই ম্যাচ জিতলে অ্যাশেজ সিরিজও ঘরে তুলবে অজিরা।

জ্যাক ক্রলির লড়াইয়ের পরও ৬ উইকেটে ২০৭ রান নিয়ে চতুর্থ দিন শেষ করেছে ইংল্যান্ড। জিততে হলে পঞ্চম ও শেষ দিনে তাদের করতে হবে আরও ২২৮ রান। ক্রিজে আছেন জেমি স্মিথ ২ আর উইল জ্যাকস ১১ রান নিয়ে। ক্রলি ৮৫, জো রুট ৩৯ আর হ্যারি ব্রুক ৩০ রানে আউট হন।

এর আগে ৪ উইকেটে ২৭১ রান নিয়ে দিন শুরু করা অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়েছে ৩৪৯ রানে। ট্রাভিস হেড ১৭০ আর অ্যালেক্স ক্যারি করেন ৭২ রান।

হেডের এটি ছিল ১১তম টেস্ট সেঞ্চুরি। ২১৯ বলে ১৭০ রানের ইনিংসে ১৬টি চার আর ২টি ছক্কা হাঁকান অজি এই ওপেনার।

