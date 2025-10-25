ঢাকায় রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কায় নারী নিহত

ঢাকায় রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কায় নারী নিহত
রাজধানী ঢাকার হাইকোর্ট এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় এক নারী নিহত হয়েছেন। আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী ওই নারী ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন বলে জানা গেছে।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) দিনগত রাত দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত আড়াইটার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. হামিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে হাইকোর্টের সামনের রাস্তা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করি। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আরও পড়ুন
শেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগে বিএনপির হামলার অভিযোগ, আহত ১৫
কালশীতে অগ্নিকাণ্ডে হতাহত ঘটেনি, ছিল পরিত্যক্ত মালামাল
তিনি আরও বলেন, ওই নারী ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন বলে জানতে পেরেছি। রাতে রাস্তা পারাপার সময় দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। তার নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি, বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
সিআইডি ক্রাইমসিনকে খবর দিয়েছি, প্রযুক্তির সহায়তায় তার নাম-পরিচয় শনাক্ত করা যাবে বলেও জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা।
কাজী আল-আমিন/কেএসআর/এএসএম