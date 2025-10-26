ঢাকায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ঢাকায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু
রাজধানীর কদমতলীর তুষার ধারা সাদ্দাম মার্কেট এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের চতুর্থ তলা থেকে নিচে পড়ে নুর ইসলাম (৪০) নামের এক নির্মাণ শ্রমিক মারা গেছেন। রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেল ৫টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মৃত ঘোষণা করে।
তার সহকর্মী শাকিল জানান, কদমতলীর তুষার ধারা সাদ্দাম মার্কেট এলাকার একটি ছয়তলা নির্মাণাধীন ভবনের চতুর্থ তলায় কাজ করার সময় নিচে পড়ে যান নুর ইসলাম। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি জানান, নিহত নুর ইসলামের গ্রামে বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার বেগুনবাড়ি এলাকায়। তিনি ওই নির্মাণাধীন ভবনে থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস