নৌমন্ত্রণালয় অভিমুখে বাম জোটের মিছিল

নৌমন্ত্রণালয় অভিমুখে বাম জোটের মিছিল
চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার বিষয়ে প্রতিবাদে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চা।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুর ১২টার পর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন তারা।
আরও পড়ুন:
বিদেশিদের টার্মিনালের মালিকানা দেওয়া হচ্ছে না
এসময় বাম নেতারা ‘আমার মাটি আমার মা, বিদেশিদের দেবো না’ , ‘পুজিবাদের আস্তানা, ‘ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও’, ‘আমার দেশের সম্পদ, আমাার দেশেই রাখবো’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
মিছিলটি প্রেসক্লাব থেকে পল্টন মোড় অতিক্রম করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে। এর আগে তারা প্রেস ক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।
এদিকে, বিদেশিদের টার্মিনালের মালিকানা দেওয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। রোববার (২৬ অক্টোবর) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিবের সই করা বিশেষ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
এনএস/এসএনআর/এমএস