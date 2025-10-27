মেট্রোরেল স্বাভাবিক হলেও জানেন না অনেকেই, কিছু সড়কে তীব্র যানজট

মেট্রোরেল স্বাভাবিক হলেও জানেন না অনেকেই, কিছু সড়কে তীব্র যানজট
দীর্ঘ সাড়ে ২২ ঘণ্টা পর উত্তরা থেকে মতিঝিল স্টেশন পর্যন্ত মেট্রোরেল স্বাভাবিক হয়েছে। মেট্রোরেল স্বাভাবিক হলেও অনেকে না জানায় সড়কে রয়েছে এর প্রভাব। মেট্রোরেলের কিছু স্টেশন বন্ধ থাকায় সকাল থেকে অফিসগামী মানুষ দুর্ভোগে পড়েছেন।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) বেলা ১১টা থেকে মেট্রোরেল পুরোপুরি স্বাভাবিক হলেও অনেক যাত্রী জানেন না। এ কারণে মেট্রোরেলে যাত্রীর চাপ কম হলেও সড়কে রয়েছে যানবাহনের দীর্ঘ সারি।
এদিন সকাল থেকে রাজধানীর আগারগাঁও, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, ফার্মগেট, সোনারগাঁও, রেইনবো, বিজয় সরণি ও উড়োজাহাজ মোড় এলাকায় গাড়ির দীর্ঘ সারি দেখা যায়। অফিস সময়ে এসব সড়কে যানজটের কারণে সাধারণ যাত্রী ও অফিসগামী মানুষ ভোগান্তিতে পড়েন।
দুুপুর ১২টার দিকে সরেজমিন আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান ও বাংলা মোটর এলাকায় দীর্ঘ গাড়ির সারির দেখা যায়।
দুর্ভোগে পড়া সাধারণ মানুষ জানান, সকাল থেকে বিজয় সরণি থেকে কারওয়ান বাজার স্টেশন পর্যন্ত মেট্রোরেল বন্ধ থাকায় এর প্রভাব পড়েছে সড়কে।
নাজিবুল্লাহ আহসান নামের একজন যাত্রী আগারগাঁও মোড়ে প্রায় ১৫ মিনিট আটকে ছিলেন। যাবেন মহাখালী। তিনি জানান, মেট্রোরেল বন্ধ থাকায় যানজট বেড়েছে। এর ফলে আগারগাঁও মোড়ে চতুর্দিক থেকেই গাড়ির চাপ।
ফার্মগেট এলাকায়ও দীর্ঘ যানজট দেখা গেছে। এই এলাকায় গাড়ির চাপ অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি। ফার্মগেটে ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা বিল্লাল হোসেন জাগো নিউজকে জানান, সকাল থেকে গাড়ির চাপ অনেক বেশি। এ কারণে একটি সিগন্যাল ছাড়লে অন্য সিগন্যাল ছাড়তে কিছুটা দেরি হচ্ছে।
এদিকে সোমবার বেলা ১১টা থেকে মেট্রোরেল স্বাভাবিক হলেও অনেকে যাত্রীই জানেন না। এ কারণে অনেকেই মেট্রোরেলে না গিয়ে সড়কে বিকল্প উপায়ে যাচ্ছেন। এমন এক যাত্রী ইকবাল হাসান। তিনি ফার্মগেট থেকে যাবেন যাত্রাবাড়ী। তিনি জানান, ফার্মগেট থেকে বাসে উঠেছি ৪০ মিনিট হতে চললো। মাত্র কারওয়ান বাজার পর্যন্ত আসতে পেরেছি। মেট্রোরেল বন্ধ থাকায় বাসে যাচ্ছি।
এর আগে, ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারী নিহত হওয়ার ঘটনায় মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ হয়। নিহত ওই পথচারীর নাম আবুল কালাম। তার গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের নরিয়ায়।
