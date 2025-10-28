৪৮তম বিশেষ বিসিএস উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ

৪৮তম বিশেষ বিসিএস উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ
৪৮তম বিসিএস (বিশেষ-স্বাস্থ্য) পরীক্ষার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিয়োগ দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন উত্তীর্ণ প্রার্থীরা। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা।
বিক্ষোভে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা জানান, স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী দেশে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ১২,৯৮০টি চিকিৎসক পদ শূন্য আছে। ফলে জনগণ পর্যাপ্ত সরকারি চিকিৎসাসেবা পাচ্ছেন না। এত সংখ্যক চিকিৎসক পদ ফাঁকা রেখে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত দুরূহ। সরকার প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ তার মধ্যে অন্যতম।
তারা বলেন, ৪৮তম (বিশেষ) বিসিএসের মাধ্যমে দ্রুত চিকিৎসক নিয়োগ চলমান রয়েছে, যা বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সফলতা। এরই মধ্যে এ সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে দ্রুত চিকিৎসক নিয়োগের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ৪৮তম (বিশেষ) বিসিএসের মাধ্যমে ২,৮২০ জনকে সহকারী সার্জন পদে সুপারিশ করেছেন। তবে ৪৪তম, ৪৫তম, ৪৬তম, ৪৭তম বিসিএসের নিয়োগ প্রক্রিয়া অসমাপ্ত থাকায় ওই বিসিএসগুলোর নিয়োগের বিভিন্ন পর্যায়ে অপেক্ষমাণ চিকিৎসক ৪৮তমে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।
তারা আরও বলেন, ৪৪তম ও ৪৮তম বিসিএসগুলোর নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার আগে ৪৮তম থেকে নিয়োগ দেওয়া হলে প্রায় ২০০০ রিপিট প্রার্থী থাকবেন। রিপিট প্রার্থীরা সিনিয়রিটিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কারণে ৪৪তম, ৪৫তম, ৪৬তম ও ৪৭তম বিসিএসে যোগদান করবে। অর্থাৎ ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের সহকারী সার্জন পদগুলো পুনরায় ফাঁকা হয়ে যাবে এবং চিকিৎসক সংকট নিরসন হবে না; যা রাষ্ট্রের সময়, অর্থ ও শ্রমের অপূরণীয় ক্ষতি। একই সঙ্গে বিশেষ বিসিএস নেওয়ার মাধ্যমে তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা জোরদারের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে।
জানা গেছে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বিগত ৩৯তম ও ৪২তম (বিশেষ বিসিএস) এ পদসংখ্যার অতিরিক্ত আরও ২০০০ চিকিৎসক নিয়োগের উদাহরণ রয়েছে।
মানববন্ধনে তারা সহকারী সার্জন পদে পর্যাপ্ত শূন্যপদ থাকায় রিপিট প্রার্থীর সংখ্যা ও সাধারণ বিসিএসের দীর্ঘ সূত্রতার বিষয়গুলো আমলে নিয়ে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম নিয়ামক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪৮তম (বিশেষ) বিসিএসে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সহকারী সার্জন পদে নিয়োগ প্রদানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান।
