জাতীয় নির্বাচনের দিন বা আগে গণভোটের সুপারিশ

জাতীয় নির্বাচনের দিন বা আগে গণভোটের সুপারিশ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে অথবা নির্বাচনের দিন জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট আয়োজনের সুপারিশ করেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।
মঙ্গলবার বিকেলে (২৮ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, নির্বাচনের দিনসহ তার আগে যে কোনো দিন সরকার জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোটের আয়োজন করতে পারে—এই মর্মে ঐকমত্য কমিশন সুপারিশ দিয়েছে।
ফয়েজ আহম্মদ জানান, মঙ্গলবার ঐকমত্য কমিশনের সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক আলী রীয়াজের একটি বক্তব্য থেকে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে।
পরবর্তীতে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, নির্বাচনের দিনসহ তার আগে যে কোনো দিন সরকার জুলাই জাতীয় সনদ–এর ওপর গণভোটের আয়োজন করতে পারে—এই মর্মে ঐকমত্য কমিশন সুপারিশ দিয়েছে।
এদিকে গণভোট আয়োজন নিয়ে সুপারিশের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, এই আদেশ জারির অব্যবহিত পর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে যথোপযুক্ত সময়ে অথবা উক্ত নির্বাচনের দিন এই আদেশ অনুসারে গণভোট অনুষ্ঠান করা হইবে।
এমইউ/বিএ/এএসএম