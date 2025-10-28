  2. জাতীয়

খেলার সময় পা পিছলে ছাদ থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৮ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
খেলার সময় পা পিছলে ছাদ থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু
ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকার হাজারীবাগের ভাগলপুর এলাকায় ছয়তলা এক ভবনের ছাদে খেলার সময় নিচে পড়ে অর্কিত রাজবংশী (৫) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেল সোয়া ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত অর্কিতের মা অন্তরা রাজবংশী বলেন, অর্কিত বাসার ছাদে খেলার সময় পা পিছলে উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। এতে সে গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

