জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশের যে লক্ষ্য
জুলাই জাতীয় সনদ যেন একটি আইনি ভিত্তি পায় সে লক্ষ্যেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সুপারিশ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রিয়াজ।
তিনি বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশের লক্ষ্য হচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ যেন একটি আইনি ভিত্তি পায়। এছাড়া ভবিষ্যতের পথরেখা হিসেবে যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো যেন বাস্তবায়িত হয়।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।
অধ্যাপক আলী রিয়াজ বলেন, গত ১৭ অক্টোবর জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় দ্ব্যর্থহীনভাবে এ অঙ্গীকার করা হয়েছে যে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য তারা অঙ্গীকারবদ্ধ।
তিনি আরও বলেন, আমরা সেই প্রেক্ষাপটেই জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত সুপারিশগুলো সরকার কীভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে সেজন্য সুপারিশ দিয়েছি।
এর আগে দুপুরে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কিত সুপারিশ হস্তান্তর করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।
