উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

প্রকাশিত: ০১:৪৬ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে তেজগাঁওয়ে তার কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়।

তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে সোমবার (২৭ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার সরকারের এক বিবৃতির বরাতে জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর না করা পর্যন্ত নিয়মিত দায়িত্ব পালন করে যাবে এবং উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে।

