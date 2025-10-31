  2. জাতীয়

সবাই মিলে পরিচ্ছন্ন-সবুজ নগর গড়ার আহ্বান মেয়র শাহাদাতের

প্রকাশিত: ০৪:২৭ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম প্রাঙ্গণে আয়োজিত কবিতা উৎসবে উপস্থিত অতিথিরা/ছবি: জাগো নিউজ

সবাই মিলে পরিচ্ছন্ন, সবুজ, সুস্থ ও নিরাপদ নগর গড়তে প্রতিজ্ঞা করার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম প্রাঙ্গণে নবম কবিতা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এ আহ্বান জানান।

শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘মানব সভ্যতার রূপায়ণে কবি ও কবিতা অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিপ্লবীর রক্তে রঞ্জিত এই চট্টগ্রামে লিখিত হয়েছে শোষণ ও বৈষম্যমুক্তির মহাকাব্য। এখানেই রচিত হয়েছে একুশের প্রথম কবিতা। তারই ধারাবাহিকতায় বন্দরনগরীর বাঁকে বাঁকে জমা আছে কবিতার প্রবাহমানতা। কবিতাকে ঘিরে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসের এ বিশাল আয়োজন সেই প্রবহমানতারই ধারাবাহিকতা। কাব্যের প্রাঞ্জলতা ছড়িয়ে পড়ুক সবার মাঝে। আসুন প্রতিজ্ঞা করি সবাই মিলে গড়ব ক্লিন, গ্রিন, হেলদি ও সেফ সিটি।’

‘চট্টগ্রাম কবিতার শহর’ শিরোনামে দিনব্যাপী এ উৎসবের আয়োজন করে বাচিক শিল্পচর্চা কেন্দ্র ‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’। উদ্বোধন করেন দ্রোহ ও সাম্যের কবি মোহন রায়হান। এরপর উদ্বোধনী বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করেন তারুণ্যের উচ্ছ্বাসের শিল্পীরা। পরে প্রয়াত বরেণ্য কবি হেলাল হাফিজের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ উৎসব তার স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি কবি ভাগ্যধন বড়ুয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রামের পরিচালক নাট্যজন অভীক ওসমান, সংস্কৃতিজন ডা. এস এম সারওয়ার আলম ও সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আ ফ ম মোদাচ্ছের আলী।

অনুষ্ঠানের প্রভাতী আয়োজনে ছড়া পাঠ করেন এমরান চৌধুরী, অমিত বড়ুয়া, আখতারুল ইসলাম, অরুণ শীল, আবু তালেব বেলাল, সনজীব বড়ুয়া, বিপুল বড়ুয়া, আবুল কালাম বেলাল, জসিম মেহবুব, কেশব জিপসী, রুনা তাসনীম, আলেক্স আলীম, লিটন কুমার চৌধুরী ও কাশেম আলী রানা। আবৃত্তি করেন ফারুক তাহের, অনন্যা চৌধুরী, হামিদ উদ্দীন, ইলিয়াস হোসাইন, স্নিগ্ধা বড়ুয়া, জলি চৌধুরী, জাভেদ হোসেন, উম্মে সালমা নিঝুম, অনন্যা দাশ, মাহফুজা হক স্নিগ্ধা ও অথৈ রহমান।

সকালের আয়োজনে শিশুদের অংশগ্রহণে ছিল ‘শিশু প্রহর’। এ পর্বে অর্ধশত শিশুশিল্পী একক ও বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে।

