দুস্থদের দুম্বার মাংস ছিনতাই করে গ্রেফতার যুবক
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে সৌদি আরব থেকে আসা দুস্থদের দুম্বার মাংস বিতরণকালে ছিনতাইয়ের ঘটনায় লিটন মির্জা (৩২) নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি তাড়াশ পৌরসভার থানা পাড়া মহল্লার মৃত নাজু মির্জার ছেলে।
তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, উপজেলার ৪৪টি মাদরাসা ও এতিমখানার জন্য এবার ১৬৪ কার্টন দুম্বার মাংস বরাদ্দ আসে। উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিতরণ করা হয়। তবে সদর ইউনিয়নের মথুরাপুর মহিলা মাদরাসার পক্ষে শিক্ষক সুলতান মাহমুদ এক কার্টন দুম্বার মাংস বুঝে নেন। পরে উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন মসজিদের রাস্তায় গেলে ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন মিলে তাকে আটকে মাংসের কার্টন ছিনিয়ে নেয়।
এমন অভিযোগ ওঠায় আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জড়িতদের চিহ্নিত করা হয়। এ ঘটনায় ওই মাদাসার মহতামিম নজরুল ইসলাম বাদী হয়ে ছিনতাই মামলা করেন। পরে অভিযান চালিয়ে মূলহোতা লিটন মির্জাকে গ্রেফতার করা হয়। বাকি আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানান ওসি।
এরআগে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে ‘সিরাজগঞ্জে দুস্থদের দুম্বার মাংস ছিনতাইয়ের অভিযোগ’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে জাগো নিউজ। পরে এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানান বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এতে প্রশাসন নড়েচড়ে বসে।
