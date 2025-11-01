  2. জাতীয়

সাগর-রুনিসহ সব সাংবাদিক হত্যার বিচার দাবি সিএমইউজের

প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
সাগর-রুনিসহ সব সাংবাদিক হত্যার বিচার দাবি সিএমইউজের
চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে সিএমইউজের বিক্ষোভ সমাবেশ/ছবি: জাগো নিউজ

সাগর-রুনিসহ সব সাংবাদিক হত্যার বিচার, নবম ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন ও দশম ওয়েজবোর্ড গঠনসহ ২১ দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিএমইউজে)।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ঘোষিত দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এ সমাবেশ হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছর সাংবাদিকরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অনেককে অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে তাদের পুনর্বহাল করতে হবে। না হলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সামনে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সেই সঙ্গে বক্তারা চট্টগ্রামের সব সাংবাদিককে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সমাবেশে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্যসচিব জাহিদুল করিম কচি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘সাংবাদিকরা এখনো নবম ওয়েজবোর্ডের সুফল পাচ্ছেন না, এটি চরম বৈষম্য। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে এই সরকার গঠিত হলেও সাংবাদিকরা আজও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। যদি এভাবে সাংবাদিকদের অধিকার হরণ করা হয়, তাহলে আমরা রাজপথে নামতে বাধ্য হবো।’

সিএমইউজের সাধারণ সম্পাদক সালেহ নোমান বলেন, সাগর-রুনি হত্যার ১৩ বছর পার হলেও বিচার হয়নি। মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা ১২১ বার পেছানো হয়েছে, যা প্রমাণ করে রাষ্ট্র সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। যে রাষ্ট্র সাগর-রুনির হত্যাকারীদের বিচার করতে পারে না, সেখানে সাংবাদিক নির্যাতনের বিচার কীভাবে হবে?

বক্তারা অভিযোগ করেন, বিগত সরকারের সময় আমার দেশ, নয়া দিগন্ত, সংগ্রাম ও কর্ণফুলী পত্রিকায় হামলা-ভাঙচুর চালানো হয়েছিল। আজও সেই ফ্যাসিস্ট ও তাদের সহযোগীরা গণমাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। যদি রাষ্ট্র এসব হামলাকারীর বিচার করতে ব্যর্থ হয়, জনগণই তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।

সিএমইউজের সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে এ সমাবেশ সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সদস্য মিয়া মো. আরিফ। শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সাঈফী আনোয়ার।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য গোলাম মওলা মুরাদ, সিএমইউজের যুগ্ম সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সেলিম, আবুল হাসনাত, শহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ হোসাইন, সোহাগ কুমার বিশ্বাস, ওয়াহিদ জামান, চৌধুরী লোকমান, সরোজ আহমেদ, সুপলাল বড়ুয়া, আলী আকবর, নাসির উদ্দীন রকি, বজলুল হক, মুহাম্মদ আজাদ, মনিরুল ইসলাম পারভেজ ও কিরণ শর্মা প্রমুখ।

