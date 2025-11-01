  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০২:১৭ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
সাগর-রুনি হত্যার বিচার ও নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নের দাবি
বিক্ষোভ সমাবেশে রাজশাহীর সংবাদকর্মীরা

সাগর-রুনিসহ সব সাংবাদিক হত্যার বিচার, নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন ও দশম ওয়েজ বোর্ড গঠন এবং চাকরিচ্যুত সাংবাদিকদের পুনর্বহালের দাবিতে রাজশাহীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে স্থানীয় সংবাদকর্মীরা।

শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ১১টায় নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের (আরইউজে) উদ্যোগে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাজশাহীসহ আশপাশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিক অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় নিজ বাসায় নির্মমভাবে খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় এ পর্যন্ত ১২১ বার পিছিয়েছে প্রশাসন। বক্তারা এ ঘটনায় গভীর ক্ষোভ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন।

তারা বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে সাগর-রুনি হত্যাসহ ছয়জন সাংবাদিককে হত্যা ও গুম করেছিল। অথচ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও এ বিষয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

সাংবাদিকরা আরও বলেন, বিগত সরকারের আমলে বহু সাংবাদিককে অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান। আমরা দাবি জানাই, এসব সাংবাদিকদের চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে এবং বন্ধ টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সরকারি সহায়তায় পুনরায় চালু করতে হবে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. আব্দুল আউয়াল। এসময় উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ড. সাদিকুল ইসলাম স্বপন, সহসভাপতি ও আমার দেশ পত্রিকার ব্যুরো প্রধান মইনুদ্দিন মনির, টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. মেহেদী হাসান শ্যামল, বরেন্দ্র প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. রেজাউল করিম, রাজশাহী মহানগর প্রেসক্লাবের সভাপতি রজব আলী, এনটিভির ব্যুরো প্রধান স. ম. সাজু এবং ইন্ডিপেনডেন্ট টিভির ব্যুরো প্রধান আহসান হাবীব অপু প্রমুখ।

