বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃত্যু

বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃত্যু
রাজধানীর বনানীতে বনরূপা আবাসিক এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় (৪৫) এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে দুপুরের দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
ঢাকা রেলওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) বজলুর রশিদ বলেন, আমরা খবর পেয়ে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ঢাকা মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়।
তিনি আরও বলেন, স্থানীয়দের কাছে জানা গেছে- রেললাইন ধরে যাওয়ার সময় ওই ব্যক্তি একটি কমিউটার ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। তার নাম-পরিচয় জানা যায়নি। সিআইডির ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় নাম-পরিচয় শনাক্ত করা হবে।
