ফয়েজ আহম্মদ
নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার
প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ বলেছেন, নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি। আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আইআরআইয়ের সহিংসতার আশঙ্কা ও নির্বাচনের সময় অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার বিষয়টি তুলে ধরে এ বিষয়ে মতামত জানতে চান ওই সংবাদকর্মী।
জবাবে ফয়েজ আহম্মদ বলেন, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর থেকে প্রধান উপদেষ্টা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকগুলোতে বারবার বলা হয়েছে— কেউ নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করতে পারে। এ বিষয়ে জাতি অবগত। তবে, যে কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার।
তিনি বলেন, আইআরআইয়ের ফাইন্ডিংস বা আশঙ্কা নিয়ে সরকারের কোনো দ্বিমত নেই। সরকার এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত এবং যেসব প্রস্তুতি নেওয়া দরকার তা সক্রিয়ভাবে নিচ্ছে সরকার।
