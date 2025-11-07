  2. জাতীয়

চালিতাতলী হত্যাকাণ্ডের মূলহোতাসহ গ্রেফতার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:৫৪ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
চালিতাতলী হত্যাকাণ্ডের মূলহোতাসহ গ্রেফতার ৬
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ থানাধীন চালিতাতলী এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি করে সরোয়ার হোসেন ও প্রতিবন্ধী অটোরিকশাচালক মো. ইদ্রিস হত্যা, রাউজানে প্রকাশ্যে গুলি ও সংঘর্ষের মূলহোতা ইশতিয়াক চৌধুরী প্রকাশ অভিসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-৭।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে র‌্যাব-৭ এর সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এ আর এম মোজাফফর হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, চালিতাতলী এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যাসহ রাউজান এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি ও সংঘর্ষের মূলহোতা ইশতিয়াক চৌধুরী প্রকাশ অভিসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জড়িতদের বিষয়ে পরবর্তীতে প্রেস ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান তিনি।

এমআরএএইচ/এমকেআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।