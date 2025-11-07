চালিতাতলী হত্যাকাণ্ডের মূলহোতাসহ গ্রেফতার ৬
চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ থানাধীন চালিতাতলী এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি করে সরোয়ার হোসেন ও প্রতিবন্ধী অটোরিকশাচালক মো. ইদ্রিস হত্যা, রাউজানে প্রকাশ্যে গুলি ও সংঘর্ষের মূলহোতা ইশতিয়াক চৌধুরী প্রকাশ অভিসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৭।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে র্যাব-৭ এর সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এ আর এম মোজাফফর হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, চালিতাতলী এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যাসহ রাউজান এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি ও সংঘর্ষের মূলহোতা ইশতিয়াক চৌধুরী প্রকাশ অভিসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
জড়িতদের বিষয়ে পরবর্তীতে প্রেস ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান তিনি।
