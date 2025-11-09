শিক্ষকদের ওপর পুলিশের ‘অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের’ তীব্র নিন্দা আসকের

শিক্ষকদের ওপর পুলিশের ‘অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের’ তীব্র নিন্দা আসকের
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমাবেশ ও পদযাত্রায় পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।
রোববার (৯ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই নিন্দা জানায় আসক।
সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, শাহবাগে তিন দফা দাবিতে শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় অংশ নেওয়া শিক্ষকদের ওপর পুলিশ নির্বিচারে লাঠিপেটা, টিয়ার গ্যাস শেল, সাউন্ড গ্রেনেড এবং জলকামান থেকে পানি নিক্ষেপ করে। এতে কমপক্ষে দেড় শতাধিক শিক্ষক আহত হয়েছেন।
আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানিয়েছে, বাংলাদেশের সংবিধান ৩৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা আছে, শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। কিন্তু এই ঘটনায় পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ মৌলিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার স্পষ্ট লঙ্ঘন। এছাড়া, শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবি নিয়ে সরকারের কোনো গঠনমূলক পদক্ষেপ না নেওয়া দুঃখজনক।
আসক আরও জানিয়েছে, শিক্ষক সমাজ জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের মূল ভিত্তি। তাদের ওপর হামলা শুধু মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়, বরং শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে।
সংগঠনটির দাবি, আহত শিক্ষকদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত এবং অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ঘটনায় দায়ীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এছাড়া, শিক্ষকদের দাবিগুলো গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করে সংলাপের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান করতে সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানিয়েছে আসক।
