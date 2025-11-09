  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
বিয়ের ২৫ দিন পর বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা গেলেন ব্যবসায়ী
নিহত এহছান উল্লাহ/ ছবি- সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এহছান উল্লাহ (২৬) নামের নববিবাহিত এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। মাত্র ২৫ দিন আগে বিয়ে করেন এহছান।

রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুর ২টার দিকে উপজেলার ফকিরহাট সাপলংগা এলাকার মিঠাপুকুর পাড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এহছান উল্লাহ পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের শাহনগর শরীফ বাড়ির মো. লোকমানের ছেলে। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। স্থানীয় ফকিরহাটে ‘রাউজান সু’ নামে তার বাবার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান চালাতেন তিনি।

নিহতের চাচা আনোয়ার হোসেন জানান, দুপুরে বাড়ির পাশে কাঁচা বাঁশ কাটছিলেন এহছান। হাতে থাকা বাঁশটি হঠাৎ পাশের পল্লী বিদ্যুতের খোলা তারে স্পর্শ করলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে রাউজান স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাউজান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. অনুসেন দাশগুপ্ত বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই এহছানের মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা গেছেন। বিষয়টি রাউজান থানাকে জানানো হয়েছে।

এলাকাবাসী জানান, এক মাসও হয়নি সংসার শুরু করার, এর মধ্যেই মারা গেলেন এহছান।

