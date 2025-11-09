ঢাকায় এক লাখ গ্যাস বেলুন ওড়ানোর পরিকল্পনা আ’লীগের, গ্রেফতার ২৫

ঢাকায় এক লাখ গ্যাস বেলুন ওড়ানোর পরিকল্পনা আ’লীগের, গ্রেফতার ২৫
ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গত ২৪ ঘণ্টায় পৃথক অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ২৫ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রোববার (৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
এর মধ্যে ডিবি মিরপুর বিভাগ তিনজন, ডিবি রমনা বিভাগ তিনজন, ডিবি সাইবার বিভাগ দুজন, ডিবি মতিঝিল বিভাগ চারজন, ডিবি ওয়ারী বিভাগ পাঁচজন, ডিবি উত্তরা বিভাগ দুজন, ডিবি তেজগাঁও বিভাগ দুজন, ডিবি লালবাগ বিভাগ তিনজন এবং ডিবি গুলশান বিভাগ একজনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা ঢাকা শহরে ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টিসহ আইনশৃঙ্খলা বিঘ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এছাড়া আগামী ১০-১২ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার আশপাশে ও ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের স্লোগান সম্বলিত এক লাখ গ্যাস বেলুন ওড়ানোর পরিকল্পনা করছিলেন।
গ্রেফতাররা হলেন— নওপাড়া ইউনিয়ন শ্রমিক লীগের সভাপতি রূপচান বেপারী, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক ও গুলবাগ ১২ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবরার খান তাহমিদ ওরফে তাহমিদ আশরাফ (২২), নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রায়হান খান আজাদ (২৭), শেরেবাংলা নগর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক কোষাধ্যক্ষ এ বি এম নুরুল হক ওরফে ছোটন চৌধুরী (৬৯), শাহবাগ থানা আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মো. আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাবলু৷ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মো. গিয়াস উদ্দিন খোকন (৭০), মিরপুর মডেল থানা আওয়ামী লীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান ভুঁইয়া, ভাষানটেক থানা যুবলীগের সদস্য মো. সিরাজুল ইসলাম ওরফে আহমাদ আলী (৪০), মোহাম্মদপুর থানার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড শ্রমিক লীগের সাবেক সহ- সভাপতি মো. জসিম ওরফে বিল্লাল ও ঢাকা মহানগর গেন্ডারিয়া থানা মৎস্যজীবী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মাহবুব রহমান (৫৫)।
এছাড়াও শ্যামপুর থানার ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম (৪০), কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম (৪০), আশুলিয়া থানা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ শাহজালাল (৩৮), ঢাকা রায়েরবাগ ইউনিট যুবলীগের সেক্রেটারি মো. দেলোয়ার হোসেন ওরফে পলাশ, শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানা ডিংগামানিক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউনুস সরদার (৪৫), ঢাকা মহানগর পল্টন থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আকবর হোসেন (৫২), পল্টন থানা যুবলীগের সাবেক সভাপতি মো. আবু সাঈদ (৫৬), নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. সামছুদ্দিন আহমেদ সেলিম (৬২), হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলা কৃষক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন রেহান (৫১), আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপকমিটির সহ-সম্পাদক মো. মেজবাহ উদ্দিন প্রিন্স (৪৩), সিলেট মহানগর যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক মরিয়ম পারভীন, ঢাকা মহানগর উত্তর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. নাসির সরকার ওরফে গলাকাটা নাছির (৫৪), নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা শ্রমিকলীগের সদস্য আলী হোসেন (৩১), কুমিল্লা জেলার ৬ নম্বর নিকলি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মানিক খন্দকার (৫২) ও বরগুনা জেলার তালতলী থানা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. হাবিবুর রহমান কামাল (৪২)।
ডিসি তালেবুর রহমান জানান, শনিবার বিকেল ৩টায় দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ এলাকা থেকে রূপচান বেপারীকে গ্রেফতার করে ডিবি মিরপুর বিভাগের একটি দল। একই দিন বেলা আড়াইটায় শাহজাহানপুর থানাধীন গুলবাগ এলাকা থেকে আবরার খান তাহমিদ ওরফে তাহমিদ আশরাফকে গ্রেফতার করে ডিবি মিরপুর বিভাগের পল্লবী জোনাল টিম। সেই সঙ্গে ডিবি মিরপুর বিভাগের একটি দল বেলা আড়াইটায় অভিযান পরিচালনা করে নাসির সরকার ওরফে গলাকাটা নাছিরকে গ্রেফতার করে।
ডিবি রমনা বিভাগ জানায়, শনিবার বেলা সোয়া ২টায় শাহবাগ থানাধীন বঙ্গ মার্কেট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে রায়হান খান আজাদকে গ্রেফতার করে ডিবি রমনা বিভাগের সংঘবদ্ধ অপরাধ ও গাড়ি চুরি প্রতিরোধ টিম। একই তারিখ ও সময়ে শেরে বাংলানগর থানাধীন আগারগাঁও এলাকা থেকে এ বি এম নুরুল হক ওরফে ছোটন চৌধুরীকে গ্রেফতার করে ডিবি রমনা বিভাগের ধানমন্ডি জোনাল টিম। সেই সঙ্গে রাত আনুমানিক সোয়া ৯টায় ডেমরা থানাধীন মুসলিম নগর এলাকা থেকে ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালামকে ডিবি রমনা বিভাগের ধানমন্ডি জোনাল টিম গ্রেফতার করে।
ডিবি সাইবার বিভাগ সূত্র জানায়, শনিবার বিকেল ৫টায় আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাবলুকে গ্রেফতার করেছে ডিবি সাইবার বিভাগ। পৃথক অভিযানে আলী হোসেনকে গ্রেফতার করে ডিবি সাইবার বিভাগের অপর একটি দল।
ডিবি মতিঝিল বিভাগ জানায়, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সূত্রাপুর থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে গিয়াস উদ্দিন খোকনকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা মতিঝিল বিভাগের সংঘবদ্ধ অপরাধ ও গাড়ি চুরি প্রতিরোধ দল। মতিঝিল স্পেশাল অপারেশন টিম রাত সাড়ে ৯টায় পল্টন থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আকবর হোসেনকে গ্রেফতার করে। একই তারিখ রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে পল্টন থানা এলাকা থেকে মো. সামছুদ্দিন আহমেদ সেলিমকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা মতিঝিল বিভাগের খিলগাঁও জোনাল টিম।
অন্যদিকে, শনিবার দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সবুজবাগ থানাধীন এলাকা থেকে মো. আবু সাঈদকে গ্রেফতার করে মতিঝিল স্পেশাল অপারেশন টিম।
ডিবি ওয়ারী বিভাগ জানায়, শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় মিরপুর মডেল থানাধীন আহাম্মদ নগর এলাকা থেকে মো. মিজানুর রহমান ভূইয়াকে গ্রেফতার করেছে ডিবি ওয়ারী বিভাগের একটি অভিযানিক দল। অন্যদিকে রাত ৯টা ৫৫ মিনিটের দিকে গেন্ডারিয়া থানাধীন দয়াগঞ্জ মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. মাহবুব রহমানকে ডিবি ওয়ারী বিভাগের একটি আভিযানিক টিম কর্তৃক গ্রেফতার করা হয়।
একই তারিখ রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে যাত্রাবাড়ী থানাধীন রায়েরবাগ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. দেলোয়ার হোসেন ওরফে পলাশকে এবং রাত ১১টক ৫৫ মিনিটে সবুজবাগ থানাধীন পূর্ব বাসাবো এলাকা থেকে ইউনুস সরদারকে গ্রেফতার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগের একটি আভিযানিক টিম। অপরদিকে পৃথক একটি অভিযানে শ্যামপুর থানা এলাকা থেকে জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগের একটি টিম।
ডিবি উত্তরা বিভাগ জানায়, শনিবার রাত ৯টায় মো. সিরাজুল ইসলাম ওরফে আহমাদ আলীকে গ্রেফতার করে ডিবি উত্তরা বিভাগের একটি টিম। শনিবার দিনগত রাত ২টা ৫ মিনিটের দিকে হাতিরঝিল হতে মরিয়ম পারভীনকে গ্রেফতার করে ডিবি উত্তরা বিভাগের একটি টিম।
ডিবি তেজগাঁও বিভাগ জানায়, শনিবার রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে মোহাম্মদপুর থানা এলাকা থেকে মো. জসিম ওরফে বিল্লালকে গ্রেফতার করেছে ডিবি তেজগাঁও বিভাগের একটি টিম। একই তারিখে মিরপুর থেকে মোহাম্মদ শাহজালালকে গ্রেফতার করে ডিবি তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনাল টিম।
ডিবি লালবাগ বিভাগ জানায়, শনিবার দিনগত রাত ২টা ৫৫ মিনিটের দিকে চকবাজার থানাধীন বাগিচা এলাকা থেকে রায়হান উদ্দিন রেহানকে গ্রেফতার করে ডিবি লালবাগ বিভাগের লালবাগ জোনাল টিম। অপরদিকে ডিবি লালবাগ বিভাগের একটি টিম অভিযান পরিচালনা করে মো. মানিক খন্দকার ও মো. হাবিবুর রহমান কামালকে গ্রেফতার করে।
ডিবি গুলশান বিভাগ জানায়, রোববার সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটের দিকে তুরাগ এলাকা থেকে মো. মেজবাহ উদ্দিন প্রিন্সকে গ্রেফতার করেছে ডিবি গুলশান বিভাগের একটি টিম।
ডিসি তালেবুর রহমান আরও জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ও নাশকতা প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
টিটি/এমআইএইচএস/জেআইএম