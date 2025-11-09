পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়ে রাজনাথ সিংয়ের মন্তব্য ভুল ও অসম্মানজনক
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং যে বক্তব্য দিয়েছেন তা ভুল ও অসম্মানজনক বলে মন্তব্য করেছে বাংলাদেশ।
রোববার (৯ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এস এম মাহবুবুল আলম বক্তব্য নিয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় এ মন্তব্য করেন।
মাহবুবুল আলম বলেন, ‘ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কিত মন্তব্য আমাদের নজরে এসেছে। আমরা মনে করি, এটি ভুল এবং দুই দেশের সম্পর্কের জন্য সহায়ক নয়। একইসঙ্গে এ ধরনের মন্তব্য কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও সৌজন্যের প্রতি সম্মানজনক নয়।’
মুখপাত্র আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং মতপার্থক্য গঠনমূলক ও সম্মানজনক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত।’
ভারতের নেটওয়ার্ক১৮ গ্রুপের প্রধান সম্পাদক রাহুল জোশির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে রাজনাথ সিং বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টাকে তার বক্তব্যে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো টানাপোড়েন চাই না, তবে ইউনূসকে তার বক্তব্যে সতর্ক থাকতে হবে।’
রাজনাথ যোগ করেন, ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব চায় না।
জেপিআই/একিউএফ