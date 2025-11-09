হাইওয়ে সুইটসের মিষ্টির শিরায় মরা তেলাপোকা, জরিমানা দেড় লাখ

হাইওয়ে সুইটসের মিষ্টির শিরায় মরা তেলাপোকা, জরিমানা দেড় লাখ
চট্টগ্রামের অভিজাত মিষ্টি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হাইওয়ে সুইটসকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। রোববার (৯ নভেম্বর) নগরীর লালখান বাজারের আউটলেটকে এ জরিমানা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির মিষ্টির শিরার মধ্যে ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের তেলাপোকা মরে পড়ে থাকা, অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন করার অভিযোগে এসব জরিমানা করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ ফয়েজ উল্যাহ। এসময় তিন সহকারী পরিচালক মো. আনিছুর রহমান, মাহমুদা আক্তার এবং রানা দেবনাথ অভিযানে অংশ নেন।
মোহাম্মদ ফয়েজ উল্যাহ বলেন, হাইওয়ে সুইটস চট্টগ্রামের একটি নামকরা মিষ্টি উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান। মানুষ বিশ্বাস করে অপেক্ষাকৃত ভালো দামে হাইওয়ে সুইটস থেকে মিষ্টি ও মিষ্টিজাত দ্রব্য কিনে থাকেন। অভিযানে গিয়ে দেখা গেছে, লালখান বাজারের শোরুমটিতে রাখা মিষ্টির শিরায় মরা তেলাপোকা ভাসছে। এজন্য প্রতিষ্ঠানটিকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি আরও তিন প্রতিষ্ঠানে ২৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
