বদলে যাচ্ছে ঢাকার পুলিশ বক্স
রাজধানীতে আধুনিক নকশার স্মার্ট পুলিশ বক্স নির্মাণ করছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। এসব পুলিশ বক্স একই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব ও পথচারীবান্ধব।
রোববার (৯ নভেম্বর) স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পৃথক পোস্টে এ তথ্য জানান।
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া নতুন নকশার পুলিশ বক্সের একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, নতুন পুলিশ বক্সগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যেন নিচ দিয়ে পথচারীরা নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে। প্রতিটি ইউনিট ২০ ফুট লম্বা, ৮ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট উঁচু ইনসুলেটেড কনটেইনার। যেখানে রয়েছে প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক আসবাবপত্র, পর্যাপ্ত আলো এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
তিনি লেখেন, পরিবেশবান্ধব বৈশিষ্ট্যের অংশ হিসেবে প্রতিটি ইউনিটে সংযুক্ত করা হয়েছে এসটিপি (Sewage Treatment Plant), যা ময়লা ও দূষিত পানি পরিশোধন করে বাগান পরিচর্যা ও অন্যান্য কাজে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করবে।
এ উপদেষ্টা জানান, আগারগাঁওয়ে নির্মিত প্রথম পুলিশ বক্সের উদ্বোধন হবে এই মাসেই। এছাড়া আরও পাঁচটি পুলিশ বক্স উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। পর্যায়ক্রমে রাজধানীর সব স্থানে একই রকম পুলিশ বক্স নির্মাণ করা হবে।
এ উদ্যোগের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নগর ব্যবস্থাপনায় আধুনিক, টেকসই ও নাগরিকবান্ধব দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে বলেও পোস্টে উল্লেখ করেন সজীব ভূঁইয়া।
