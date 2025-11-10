উপদেষ্টা আদিলুর
টেকসই উন্নয়নে তারুণ্যের শক্তিকে মানবসম্পদে রূপ দিতে হবে
টেকসই উন্নয়নে তারুণ্যের শক্তিকে মানবসম্পদে রূপ দিতে হবে বলে জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।
তিনি বলেন, বাংলাদেশের মূল সম্পদ হলো তরুণ জনগোষ্ঠী। টেকসই উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়তে হলে তারুণ্যের শক্তিকে মানবসম্পদে রূপ দিতে হবে। দক্ষতা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জকে সুযোগে রূপান্তরের জন্য তরুণদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।
রোববার (৯ নভেম্বর) রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) ভবনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। আইডিইবির ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবস উপলক্ষে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক প্রকৌশলী মো. কবীর হোসেনের সভাপতিত্ব করেন।
দেশের টেকসই উন্নয়ন ও পেশাদারত্ব সৃষ্টির জন্য দক্ষতার সঙ্গে নীতি ও সততা থাকা প্রয়োজন উল্লেখ করে আদিলুর রহমান খান বলেন, দক্ষ জনগোষ্ঠীর সততা ও দেশপ্রেমের ঘাটতি থাকলে উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থায়িত্ব পাবে না। প্রকৌশলীরা শুধু ফরমায়েশি কাজ করলে চলবে না। বর্তমান ও আগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গবেষণা ও উদ্ভাবনে মনোযোগ দিতে হবে। এ বিষয়ে কাজ করার জন্য তিনি আইডিইবির প্রতি আহ্বান জানান।
‘দক্ষ জনশক্তি দেশ গঠনের মূল ভিত্তি’—প্রতিষ্ঠা দিবসের এ প্রতিপাদ্যকে অত্যন্ত সময়োপযোগী আখ্যায়িত করে উপদেষ্টা এ প্রতিপাদ্যের মূল স্পিরিট বাস্তবায়নে কাজ করতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ দেন।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব প্রকৌশলী কাজী সাখাওয়াত হোসেন। আলোচনা অনুষ্ঠানের পর উপদেষ্টা আইডিইবি ভবন প্রাঙ্গণে পায়রা ও বেলুন উন্মুক্ত করে গণপ্রকৌশল দিবসের শোভাযাত্রা উদ্বোধন করেন।
পরে প্রধান অতিথি, কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবের নেতৃত্বে আইডিইবি ভবন থেকে গণপ্রকৌশল দিবসের শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি কাকরাইল মসজিদ-মৎস্য ভবন-জাতীয় প্রেস ক্লাব-পল্টন মোড়-বিজয়নগর-কাকরাইল মোড় হয়ে আইডিইবি ভবনে গিয়ে শেষ হয়।
