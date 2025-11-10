নামাজ আদায় করতে সড়কের পাশে দাঁড়াতেই চাপা দেয় মাইক্রোবাস

নামাজ আদায় করতে সড়কের পাশে দাঁড়াতেই চাপা দেয় মাইক্রোবাস
চট্টগ্রামের পটিয়ায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় ফজলুল কাদের (৭০) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়া শান্তিরহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ফজলুল কাদের কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার তরজঘাটা এলাকার বাচা মিয়ার ছেলে। তিনি ওই এলাকার ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ।
স্থানীয় ও হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ব্যবসায়ী ফজলুল কাদের পটিয়ার শান্তিরহাট এলাকায় গাড়ি থামিয়ে আসরের নামাজ আদায় করার জন্য সড়কের পাশে দাঁড়ান। এসময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি মাইক্রোবাস তাকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
পরে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে স্থানাস্তর করেন। চমেক হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
পটিয়া ক্রসিং হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট মোহাম্মদ ওয়াসিম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত ব্যক্তিকে চমেক হাসপাতালে নেওয়ার পথে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ব্যক্তিকে ধাক্কা দেওয়া মাইক্রোবাসটি পালিয়ে যাওয়ায় চালককে গ্রেফতার করা যায়নি।
