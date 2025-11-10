রাজধানীতে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত

রাজধানীতে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত
রাজধানীর দক্ষিণ বাড্ডার বাঁশতলা মসজিদ এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সেতারা বেগম নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন।
রোববার (৯ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত সেতারা বেগমের নাতি মেহেদী হাসান জানান, সন্ধ্যার দিকে রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী একটি প্রাইভেটকার দাদিকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে আহত অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। অবস্থার অবনতি হলে, পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী সদরের টিকিট কাটা গ্রামের আসমত আলীর মেয়ে ও আজিম উদ্দিনের স্ত্রী।বর্তমানে দক্ষিণ বাড্ডা ৫১২ নম্বর বাসায় থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান ,মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
