রাউজানে বিদেশি অস্ত্র-গুলিসহ তিনজন গ্রেফতার
চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া এলাকায় জেলা পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিদেশি অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
রোববার (৯ নভেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে জানান চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) মো. রাসেল।
তিনি বলেন, রাউজানের চৌধুরীহাট এলাকার আয়ুব আলী সওদাগরের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় অস্ত্র মজুদের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়।
অভিযান এখনো চলমান উল্লেখ করে এএসপি রাসেল বলেন, উদ্ধার করা অস্ত্রের ধরন ও সংখ্যা পরে জানানো হবে। এ ঘটনায় পুলিশের একটি বিশেষ দল কাজ করছে এবং এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
জানা গেছে, গত ৫ নভেম্বর রাতে রাউজান উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের চৌধুরী পাড়ায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে পাঁচজন আহত হয়েছিলেন। এছাড়া ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে রাউজান উপজেলায় একাধিকবার গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
এমআরএএইচ/এমআইএইচএস/এএসএম