আদালতে হাজিরা দিতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ গেলো মামুনের

আদালতে হাজিরা দিতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ গেলো মামুনের
পুরান ঢাকার সূত্রাপুরে ন্যাশনাল মেডিকেলের সামনে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হয়েছেন তারিক সাঈফ মামুন (৫৫) নামের এক ব্যক্তি। মামুনের আজ সোমবার (১০ নভেম্বর) ঢাকার নিম্ন আদালতে এক মামলার হাজিরা ছিল বলে জানিয়েছেন মামুনের বড় মেয়ে পিথি (২৭)।
সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিহত মামুনের মরদেহ ঘিরে দুই মেয়ে ও তার স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন।
নিহত মামুনের বড় মেয়ে পিথি জাগো নিউজকে বলেন, বাবার আজকে আদালতে হাজিরা ছিল। তিনি হাজিরা দিতে আদালতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা গুলি করে মেরে ফেললো।
২০২৩ সালেও একবার তার বাবাকে মারার জন্য টার্গেট করা হয়েছিল বলেও জানান পিথি।
নিহত মামুনের স্ত্রী রিপা আক্তার জানান, আমার স্বামী বিএনপি সমর্থিত এক সদস্য ও পাশাপাশি ব্যবসা করতো। আজ তার কোর্টে হাজিরা ছিল।
তিনি জানান, আমাদের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুর। বর্তমানে বাড্ডার আফতাব নগর এলাকায় থাকছি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িযে পড়া এ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, দুইজন অস্ত্রধারী এসে হাসপাতালের সামনে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। এরপর তারা চলে যান।
