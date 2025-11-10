নগরে আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ সেবা দিতে ডিএনসিসি-আইসিটি বিভাগের সমঝোতা
নাগরিক সেবা প্ল্যাটফর্মে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) সেবা অন্তর্ভুক্ত করতে ডিএনসিসি ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে নগরবাসী আরও দ্রুত, কার্যকর ও স্বচ্ছ সেবা পাবেন।
সোমবার (১০ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি ভবনে এ সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইসিটি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী। সমঝোতা স্মারকে ডিএনসিসির পক্ষে সংস্থার সচিব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান এবং আইসিটি বিভাগের পক্ষে যুগ্মসচিব মো. মজিবর রহমান স্বাক্ষর করেন।
ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, সরকারি সেবায় দুর্নীতি রোধ এবং নাগরিক সুবিধা বাড়াতে ডিজিটাল সেবার বিকল্প নেই। নাগরিক সেবা ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে মানব প্রভাব কমিয়ে আনলে মানুষ দ্রুত ও ঝামেলামুক্তভাবে সেবা নিতে পারবে। এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সরকারি সেবাকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করে তুলবে।
বর্তমানে নাগরিক সেবা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রাজধানীতে ছয়টি কেন্দ্র থেকে মোট ৪৬৫টি সরকারি সেবা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ভূমি সেবা, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, পাসপোর্ট সেবা, বিআরটিএ সেবা এবং বিভিন্ন ভাতার আবেদন সেবা উল্লেখযোগ্য।
নতুন সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ডিএনসিসির হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স সম্পর্কিত সেবাগুলো নাগরিক সেবা প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে নগরবাসী আরও দ্রুত, কার্যকর ও স্বচ্ছ নাগরিক সেবা পাবে বলে জানায় ডিএনসিসি।
