এবার আগারগাঁও বেতারের সামনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৬ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ককটেল/ফাইল ছবি

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বেতার স্টেশনের সামনে মোটরসাইকেলে করে এসে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ ইবনে মিজান। তিনি জানান, সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে উল্টো পথে মোটরসাইকেলে এসে আগারগাঁও রেডিও স্টেশনের সামনে ও স্টেশন থেকে একটু সামনে আরেকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় দুর্বৃত্তরা। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়ে দ্রুতই তারা পালিয়ে যায়।

পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা করছে জানিয়ে পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইবনে মিজান বলেন, এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের আইনের আওতায় আনতেআমাদের একাধিক টিম কাজ করছে।

এর আগে, সোমবার সকাল ৭টার দিকে মোহাম্মদপুরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এবং কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহারের খাদ্যপণ্যের প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনার সামনের সড়কে ও দোকানের সীমানার ভেতরে দুটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

এর আগে, ভোর পৌনে ৪টার দিকে মিরপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এছাড়া সকাল পৌনে ৭টা থেকে ৭টার মধ্যে ধানমন্ডি ২৭ নম্বরের মাইডাস সেন্টারের সামনে দুটি ও ৯/এ সড়কের ইবনে সিনা হাসপাতালের সামনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

