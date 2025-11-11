  2. জাতীয়

এনসিপির কার্যালয়ের সামনে ককটেল নিক্ষেপ করে পালানোর সময় আটক ২

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৪ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে ককটেল নিক্ষেপ করে পালানোর সময় আটক ২
এনসিপির নেতাকর্মীদের ধাওয়ায় আটক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন/ছবি: জাগোনিউজ

রাজধানীর বাংলামোটরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালানোর সময় দুজনকে আটক করা হয়েছে। সোমবার (১০ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে পাঁচটি ককটেল ছুড়ে মারা হয়, সেগুলোর মধ্যে একটির বিস্ফোরণ হয়নি।

এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব ও মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন বলেন, দলের কার্যালয়ের সামনের সড়কে হাতবোমা মেরে মোটরসাইকেলে করে পালানোর সময় দুজনকে ধাওয়া দিয়ে আটক করেছে দলের নেতাকর্মীরা। তাদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

রমনা থানার দায়িত্বরত কর্মকর্তা অরূপ দত্ত বলেন, বাংলামোটরে ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে। সেখানে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গেছেন। আহতের বিষয়ে এখনো তথ্য নেই।

এ নিয়ে সোমবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রাজধানী ঢাকার অন্তত আটটি জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে এনসিপির আরেক নেতা সরদার আমিরুল ইসলাম সাগর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ককটেল হামলা করে মোটরসাইকেলে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের বহনকারী মাইক্রোবাস দিয়ে ধাওয়া করে দুজনকে আটক করা হয়।

