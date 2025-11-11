  2. জাতীয়

এমপিও শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ানোর চূড়ান্ত অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৯ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ফাইল ছবি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ (জিও) জারির পর সোমবার (১০ নভেম্বর) বিষয়টি চিফ অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মতির ভিত্তিতে এবং বিদ্যমান বাজেট সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় সরকার এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা ধাপে ধাপে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম ধাপে ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে মূল বেতনের সাড়ে ৭ শতাংশ হারে (সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা) বাড়িভাড়া ভাতা কার্যকর হবে। এরপর ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে আরও সাড়ে ৭ শতাংশ বাড়িয়ে মোট ১৫ শতাংশ (সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা) হারে ভাতা প্রদান করা হবে।

এ ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১, মাদরাসা জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ (২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং ভোকেশনাল, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও মৎস্য ডিপ্লোমা জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ (২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরণ করতে হবে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, বাড়িভাড়া বৃদ্ধির কারণে শিক্ষক-কর্মচারীরা কোনো বকেয়া পাওনা দাবি করতে পারবেন না। ভাতা প্রদানের সময় সব আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোনো অনিয়ম দেখা দিলে তার দায়ভার বিল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তাবে।

