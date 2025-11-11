মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২০
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১০ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন।
গ্রেফতাররা হলেন- রুমানা কবির (৩৯) এস এ কবীর (৪৭), মো. আজিজ (৪০), মো. শরস মিয়া (২১), মো. আশিক (২২), মো. শাওন মোল্লা (২০), মো. মহিন আহমেদ (২২), মো. আশিক হোসাইন (২৪), মো. জুয়েল মিয়া (২৫), মো. জাহিদ (১৮), মো. মোস্তাক (১৮), মোহাম্মদ বাকি বিল্লাহ (২০), মো. জুবায়েদ ইবনে হোসাইন (২০), রফিজুল (৩৫), আসিফ (২৩), মো. কাছফিম (২২), আশিকুর রহমান (২৩), মো. রিপন (৪০), মো. কাউসার (২৯) ও মো. নোমান ওরফে বিজয় (২৪)।
তাদের হেফাজত থেকে ৫০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও একটি সামুরাই উদ্ধার করা হয়।
মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, রোববার (৯ নভেম্বর) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ২০ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।
