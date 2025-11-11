  2. জাতীয়

ভূমি ব্যবহার ও কৃষিভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্ত

প্রকাশিত: ০৫:২৭ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে চারজন উপদেষ্টার মতবিনিময় সভা। ছবি: জাগো নিউজ

‘ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫’ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে চারজন উপদেষ্টার উপস্থিতিতে মতবিনিময় সভায় খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান উপস্থিত ছিলেন।

চূড়ান্ত করা খসড়াটি এখন আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগে ভেটিংয়ের জন্য পাঠানো হবে। ভেটিংয়ের পর খসড়াটি উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলছেন, কৃষিজমি আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি। এ জমি হারালে আমরা হারাবো খাদ্যনিরাপত্তা, পরিবেশের ভারসাম্য এবং কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি। তাই কৃষিজমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এখন সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে কৃষিভূমি সুরক্ষা এখন সময়ের একান্ত দাবি।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, আবাসন ও উন্নয়নমূলক নানা কর্মকাণ্ডের কারণে প্রতিনিয়তই কমছে কৃষি জমি। কৃষি জমি সুরক্ষায় একটি আইন করার প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন আগে শুরু হলেও তা আলোর মুখ দেখেনি। অবশেষে এ বিষয়ে একটি অধ্যাদেশ করার জন্য জোরালো উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

এজন্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময়ের পর 'ভূমি ব্যবহার ও কৃষি ভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' এর খসড়া করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। খসড়ায় কৃষি জমির সুরক্ষাকে জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষি জমি রক্ষায় কঠিন বিধি-বিধান যুক্ত হচ্ছে। কৃষি জমিতে অকৃষি কার্যক্রম করলে পড়তে হবে কঠোর শাস্তির মুখে।

