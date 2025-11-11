চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী ‘মেজর ইকবাল’ গ্রেফতার
চট্টগ্রামের রাউজানের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী ইকবাল হোসেন চৌধুরী ওরফে মেজর ইকবালকে (৫২) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি খুন, ডাকাতি, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূইয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
পুলিশ জানায়, চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সানতুর নির্দেশনায় রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম ভূইয়ার নেতৃত্বে সোমবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ইকবাল রাউজান পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের সুলতানপুর গ্রামের আব্দুল কুদ্দুছ ওরফে কালু মেম্বারের ছেলে। মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
ওসি মনিরুল বলেন, নথিপত্র পর্যালোচনায় ইকবালের বিরুদ্ধে ছয়টি হত্যা মামলাসহ দাঙ্গা-মারামারি ও অপহরণ সংক্রান্ত ১১টি মামলার বিবরণ পাওয়া গেলেও আসামির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে রাউজান, ফটিকছড়ি ও রাঙ্গুনিয়ায় খুন, ডাকাতি, চাঁদাবাজিসহ ৪০টির বেশি মামলা রয়েছে।
গ্রেফতার ইকবাল চাঞ্চল্যকর শ্যামল হত্যা, আমান হত্যা, ভিপি বাবর ও মুজিব হত্যা মামলার আসামি বলেও জানান ওসি মনিরুল।
এমআরএএইচ/এমকেআর/এমএস