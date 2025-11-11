  2. জাতীয়

মামুন হত্যা

আদালতের নিরাপত্তা চেয়ে ডিএমপি কমিশনারকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৭ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় আদালতের সামনেই হাজিরা দিতে আসা এক আসামিকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার ঘটনায় আদালত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের জন্য ঢাকা মহানগর পুলিশের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আদালতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ডিএমপি কমিশনারের কাছে এ চিঠি পাঠিয়েছেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান। বিষয়টি জাগো নিউজকে জানান মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের নাজির আবুল হাসান কানন।

গতকাল সোমবার (১০ নভেম্বর) ২৯ বছর আগের একটি হত্যা মামলার হাজিরার জন্য পুরান ঢাকার আদালতে আসেন তারিক সাইফ মামুন (৫৫)। হাজিরা শেষে ফেরার পথে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনে তাকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। পুলিশ জানায়, নিহত মামুন একসময় রাজধানীর শীর্ষ সন্ত্রাসীর পরিচিত ছিলেন।

ডিএমপি কমিশনারকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, ‘আদালতে হাজিরা দেওয়ার পর ফেরার পথে কোর্ট আঙিনার পাশে প্রকাশ্যে একজন বিচারপ্রার্থীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রতীয়মান হয়, আদালত প্রাঙ্গণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক।’

‘ঢাকার আদালতপাড়ায় মহানগর হাকিমের ৩৭টি আদালত বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব আদালতে ৫০টি থানার মামলার কার্যক্রম চলে। বিচারকদের পাশাপাশি হাজারো বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী, পুলিশ সদস্য ও সাংবাদিক প্রতিদিন এখানে অবস্থান করেন— তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা জরুরি।’

‘বিচারকরা প্রতিদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আদালতে অবস্থান করেন। এসময় আদালত ভবন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ দোকান, যত্রতত্র যানবাহন চলাচলসহ নানা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করে— যা আদালত-সংশ্লিষ্ট সবার নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।’

চিঠিতে বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় আদালত এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া এবং সবার নিরাপত্তা নিশ্চিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

