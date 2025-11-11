‘লকডাউন’ ঘিরে নাশকতা ঠেকাতে সতর্ক রেল কর্তৃপক্ষ
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডাকা ১৩ নভেম্বরের লকডাউন কর্মসূচি ঘিরে যে কোনো ধরনের নাশকতা ঠেকাতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন রেলওয়ে সংশ্লিষ্টরা। কর্মসূচি ঘিরে যে কোনো ধরনের নাশকতা এড়াতে বাড়ানো হয়েছে স্টেশন ও রেলের নিরাপত্তা।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, আগামী ১৩ নভেম্বরের কর্মসূচি ঘিরে ট্রেনলাইন ও ট্রেনে নাশকতা ঘটানো হতে পারে। এজন্য আগে থেকেই যাত্রীদের নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি এড়াতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার মো. সাজেদুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, বাড়তি নিরাপত্তার জন্য রেল থেকে আমরা চিঠি পেয়েছি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সবাই সতর্ক আছে। স্টেশন এলাকায় যেন অবৈধ অনুপ্রবেশ না ঘটতে পারে সেজন্য সবাইকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
ঢাকা রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদীন জাগো নিউজকে বলেন, স্টেশন এলাকায় পুলিশের টহল টিম কাজ করছে। আমরা অ্যালার্ট আছি। যে কোনো ধরনের নাকশতা ঠেকাতে আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি।
বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর (আরএনবি) ঢাকা বিভাগীয় কমান্ড্যান্ট মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, আরএনবি এবং জিআরপি যৌথভাবে কাজ করছে। স্টেশনে প্রবেশের ক্ষেত্রে মেটাল ডিটেক্টর স্টিক দিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে। কাউকে সন্দেহভাজন মনে হলে জিজ্ঞাবাদের আওতায় আনা হচ্ছে। আমরা সতর্ক রয়েছি। তথ্য পেতে গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তাও নেওয়া হচ্ছে।
তিনি বলেন, ট্রেন লাইনে নাশকতা ঠেকাতে পয়েন্ট ম্যান, কিম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে টিম গঠন করে পেট্রলিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। তাৎক্ষণিক নাশকতার কোনো আশঙ্কা দেখা দিলেই আমাদের নিরাপত্তা টিম সেখানে পৌঁছে যাবে।
