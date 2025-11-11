  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪০ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ/ছবি: জাগো নিউজ

সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে সংক্ষুব্ধদের ৩০টির বেশি আবেদন আদালতে গড়িয়েছে। এসব মীমাংসায় বিলম্ব ঘটলে তফসিলে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘প্রভাব পড়তে পারে।’

বাগেরহাটের আসন পুনর্বহাল নিয়ে আদালতের আদেশের কপি এখনো ইসি পায়নি বলে জানান আখতার আহমেদ। তিনি বলেন, ‘আমরা এখনো সার্টিফাইড কপি পাইনি। কপি হাতে পেলে পর্যালোচনা করে আপিল করা হবে কি না বা পরবর্তী করণীয় ঠিক হবে।’

‘দাবি-আপত্তি শেষে সংসদীয় আসনের পুনর্নির্ধারিত চূড়ান্ত সীমানা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। তবুও রায়ের পর্যবেক্ষণ না দেখে কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না,’ যোগ করেন তিনি।

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ
নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে সংলাপ শুরু করবে ইসি। এ বিষয়ে সচিব বলেন, ‘১৩ নভেম্বর থেকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ শুরু হবে। এ নিয়ে আমরা পরিকল্পনা করছি। কারা আসবে, কাদের আগে ডাকা হবে সেগুলো ঠিক করতে হবে। এ মাসের মধ্যে দলগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় কার্যক্রমটা শেষ করতে চাই। যাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যায়।’

সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন হবে। এজন্য ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করবে ইসি। সংস্থাটি এখন ভোটের প্রস্তুতির কাজ শেষ করে আনছে। তারা অংশীজনের মধ্যে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, নারী নেত্রী, গণমাধ্যমকর্মীসহ নানা শ্রেণিপেশার সঙ্গে সংলাপ করেছে।

শেষ ধাপে এসে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসছে নির্বাচন আয়োজনকারী সংস্থাটি। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), আচরণবিধিসহ সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয় নিয়েই দলগুলোর সঙ্গে এ সংলাপ করা হচ্ছে বলে জানান সচিব।

দেশে বর্তমানে ৫৩টি নিবন্ধিত দল রয়েছে। আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত ও তিনটি দলের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে। নতুন তিনটি দলের নিবন্ধন ১২ নভেম্বর চূড়ান্ত হবে।

সংলাপে অর্ধশতাধিক নিবন্ধিত দলকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা বলা হলেও কবে, কাকে ডাকা হবে তা ধাপে ধাপে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব।

জাপা নিয়ে অনিশ্চয়তা
আওয়ামী লীগের ‘দোসর’ হিসেবে জাতীয় পার্টি (জাপা) ও ১৪ দলের শরিকদের ইসি থেকে নিবন্ধন বাতিলের দাবিতে কয়েকটি দল সোচ্চার রয়েছে। এছাড়া জাপার প্রতীক ও দলের বিভক্তি নিয়ে ইসিতে একাধিক পক্ষের আবেদন আছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপেও ডাক পায়নি জাপা।

এমন পরিস্থিতিতে জাপাকে ইসির সংলাপে ডাকা হবে কি না জানতে চাইলে সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘কাদের কাদের ডাকবো এখনো ঠিক করিনি। আলোচনা করে আমরা এটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবো। কাদের ডাকা হবে আপনারা ধাপে ধাপে জানতে পারবেন।’

জাপার লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে দাবিদার দুই পক্ষের বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত বা নিষ্পত্তি হয়েছে কি না জানতে চাইলে ইসি সচিব বলেন, ‘এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সিদ্ধান্ত হলে তো অবশ্যই জানতেন। হলে জানানো হবে।’

