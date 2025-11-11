বনানীতে রাজউকের অভিযান, ২৪ দোকান সিলগালা
রাজধানীর বনানীর আবাসিক এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্লটে অবৈধভাবে অ-আবাসিক ব্যবহার বন্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাজউকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিটন সরকার এ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় বনানীর ২৪টি দোকান সিলগালা করে কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। একটি আবাসিক হোটেল এবং একটি হাসপাতালের মালিকপক্ষ বা প্রতিনিধিকে এক মাসের মধ্যে অ-আবাসিক বা বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া এবং এ লক্ষ্যে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা নেওয়া হয়।
এছাড়া, ভ্রাম্যমাণ আদালত চলাকালে একটি রেস্তোরাঁর বেজমেন্টে গাড়ি পার্কিংয়ের স্থানে মালামাল রাখায় রাজউকের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তা খালি করে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। সেই সঙ্গে ফুটপাতে জনগণের চলাচলের সুবিধার্থে ভাসমান ১৪টি দোকান উচ্ছেদ করা হয়।
