‘সড়কে আগুন দেওয়া’ সাবেক নেতাকে ছাত্রদল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০২ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
শরীরে আগুন নিয়ে ছুটতে থাকেন শহিদুল ইসলাম নামের ওই ব্যক্তি/ছবি-সংগৃহীত

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে রাজশাহী মহানগর শাখা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম শহীদকে প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক (সহ-সভাপতি পদপর্যাদা) মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে রাজশাহী মহানগর শাখা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম শহীদকে প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হলো।’

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির আজ মঙ্গলবার এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। স্থায়ীভাবে বহিষ্কার হওয়া শহীদুলের সঙ্গে কোনোরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে গত সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেলে রাজশাহীর চৌদ্দপাই এলাকায় বিক্ষোভ হয়। এসময় সড়কে টায়ারে আগুন দিয়ে বিক্ষোভ করার সময় শরীরে আগুন ধরে যায় ছাত্রদল নেতা শহীদুলের।

রাজশাহী-৩ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপির ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সহ-সম্পাদক শফিকুল হক মিলন।আসনটিতে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কবির হোসেনের ছেলে নাসির হোসেন অস্থির। অস্থিরের সমর্থক হিসেবে ছাত্রদল নেতা শহীদুল বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

