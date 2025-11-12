  2. জাতীয়

নিখোঁজের ২ দিন পর উদ্ধার হলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৯ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
নিখোঁজের ২ দিন পর উদ্ধার হলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা
বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-পরিচালক নাইম রহমান/ছবি: সংগৃহীত

নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর নাইম রহমান নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক উপ-পরিচালক (ডিডি) উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) তাকে মাদারীপুর থেকে উদ্ধার করা হয়। নাইম নিখোঁজ হওয়ার পর ডিএমপির মিরপুর মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছিল।

জিডি তদন্তকারী কর্মকর্তা মিরপুর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘নিখোঁজ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তার সন্ধান পাওয়া গেছে। তাকে মাদারীপুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশকে বিষয়টি আমি জানিয়েছি। আমি এখন মাদারীপুর যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করবো। তাকে উদ্ধার করে ঢাকায় নিয়ে আসব।’

এর আগে, গত রোববার (৯ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান শাখা থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন নাইম রহমান।

পুলিশ জানায়, নিখোঁজ নাইম রহমান পরিবারের সঙ্গে রাজধানীর মিরপুরের উত্তর পীরেরবাগ এলাকায় থাকেন। এ ঘটনায় নিখোঁজের বাবা সাজ্জাদ রহমান জলি গত সোমবার ( ১০ নভেম্বর) ডিএমপির মিরপুর মডেল থানায় একটি জিডি করেন।

জিডিতে সাজ্জাদ রহমান জলি উল্লেখ করেন, রোববার সকাল আনুমানিক ১০টায় তার ছেলে রাজধানীর উত্তর পীরেরবাগের বাসা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল শাখার অফিসে যাওয়ার পর আর বাসায় ফেরত আসেনি।

টিটি/এমএমকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।