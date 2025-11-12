কেরানীগঞ্জে আস সুন্নাহ হলের সামনে মধ্যরাতে ককটেল বিস্ফোরণ
ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ এলাকার কন্টেইনার পোর্ট রোডে অবস্থিত আস সুন্নাহ হলের সামনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে। মঙ্গলবার দিনগত মধ্যরাতে এই ঘটনা ঘটে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিস্ফোরণের ফলে একটি ট্রাকের টায়ার পুড়ে যায়। তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তাৎক্ষণিকভাবে কারা বা কি উদ্দেশ্যে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তা জানা যায়নি।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জুহার আলমাস বলেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, হঠাৎ বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি একটি টায়ারে আগুন জ্বলছে। আশপাশের মানুষ ছোটাছুটি করছে। পরে আস সুন্নাহ হল থেকে কয়েকজন পানি দিয়ে আগুন নেভায়।
জানা গেছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধুমাত্র ছাত্রদের জন্য আস সুন্নাহ হলটি আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন থেকে পরিচালনা করা হয়। কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকার কন্টেইনার পোর্ট রোডে অবস্থিত এই হলে বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৮০ জন শিক্ষার্থী অবস্থান করছেন।
