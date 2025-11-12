  2. জাতীয়

মিরপুরে শতাব্দী পরিবহনের বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৯ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর মিরপুর ১ নম্বরে অবস্থিত সনি সিনেমা হলের সামনে শতাব্দী পরিবহনের একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (১২ নভেম্বর) শাহ আলী থানার ডিউটি অফিসার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রিপন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

রিপন জানানা, দুপুর সাড়ে ১২টার পর মিরপুর-১ নম্বরে সনি সিনেমা হলের সামনে বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা।

এদিকে ‎স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার পর হঠাৎ করে মোটরসাইকেলে কয়েকজন এসে শতাব্দী পরিবহন নামে একটি বাসে আগুন দেয়। এসময় আশপাশের সবাই আতঙ্কে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন। ঘটনার পর পুরো এলাকাজুড়ে আতঙ্ক দেখা দেয়।

