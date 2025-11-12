  2. জাতীয়

১২ বছরেও হয়নি পুনর্বাসন

অনুদানের ৩৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রানা প্লাজার ভুক্তভোগীদের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
সাভারের রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজ চালায় সেনাবাহিনী/ ছবি- সংগৃহীত

সাভারের রানা প্লাজা দুর্ঘটনার ১২ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো পুনর্বাসন হয়নি ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের- এমন অভিযোগ তুলেছে রানা প্লাজা সারভাইভার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনটি দাবি করেছে, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের নামে দেশে-বিদেশে তিনটি সংস্থা ও কয়েকটি বিদেশি এনজিও প্রায় ৩৫ কোটি টাকা অনুদান তুলেছে। অথচ এসব অনুদান শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছায়নি।

বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ তোলা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, রানা প্লাজা সারভাইভার্স অ্যাসোসিয়েশন দেশে একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাশাপাশি রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা যৌথভাবে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতেও (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস) মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন যুক্তরাজ্যের নাগরিক ইয়াসমিন এ চৌধুরী হ্যাপি, যিনি আগামী ২০২৮ সালে লন্ডন মেয়র নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ ও বিদেশের আইনজীবীরা এই মামলায় একসঙ্গে কাজ করবেন বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়।

বাংলাদেশে মামলার সমন্বয় করছেন ব্যারিস্টার এমডি জাকারিয়া। তিনি বলেন, রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশনের ভিকটিমরা এখন এক হয়েছেন। তাদের নাম ব্যবহার করে দেশে-বিদেশে কিছু ব্যক্তি ও সংস্থা প্রায় ৩৫ কোটি টাকা তুলেছে, যা তাদের হাতে পৌঁছায়নি। বিষয়টি জানার পর ভিকটিমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আইনগত ব্যবস্থা নেবেন, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ তাদের নাম ব্যবহার করে অর্থ সংগ্রহ করতে না পারে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য কারও বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে অবস্থান নেওয়া নয়, বরং যারা শ্রমিকদের নামে অনুদান নিয়ে আত্মসাৎ করেছে তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আসছে ২৪ নভেম্বর তাজরীন ফ্যাশন দুর্ঘটনার ১৩ বছর পূর্তিতে দিবসটি পালনের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তারা বলেন, আশা করছি বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আমাদের পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের বিষয়ে উদ্যোগ নেবে। কারণ, এখনো অনেক শ্রমিক আহত অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশনের ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে গ্লোবাল প্রেস অফিস হিসেবে কাজ করছেন লন্ডনে অবস্থানরত ইয়াসমিন এ চৌধুরী এবং বাংলাদেশে ব্যারিস্টার এমডি জাকারিয়া।

