সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ঢাবির রাস্তায় ককটেল নিক্ষেপ

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ঢাবির রাস্তায় ককটেল নিক্ষেপ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে এসব ককটেল নিক্ষেপ করা হয়।
বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত ৯টা ২০ মিনিটের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মেট্রো স্টেশনের নিচে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে কেউ দুটি ককটেল রাস্তায় নিক্ষেপ করে। এসময় পরপর দুবার বিকট শব্দ শোনা যায়। তবে ককটেল নিক্ষেপকারীকে ধরা সম্ভব হয়নি।
এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা।
