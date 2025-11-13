ঢাকায় ১২ দিনে ১৯ স্থানে ৩৬ ককটেল বিস্ফোরণ

ঢাকায় ১২ দিনে ১৯ স্থানে ৩৬ ককটেল বিস্ফোরণ
রাজধানীতে হঠাৎ হঠাৎ ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে। চলতি নভেম্বরের ১২ দিনে ঢাকায় ১৯টি স্থানে ৩৬টি ককটেল বিস্ফোরিত হয়েছে। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে কমপক্ষে ৯টি বাসে।
এর আগে গত অক্টোবরে অন্তত ১০ স্থানে ককটেল হামলা চালানো হয়। বেশিরভাগ হামলায় মোটরসাইকেল ব্যবহার করেছে দুর্বৃত্তরা।
বিস্ফোরণের ঘটনায় যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ১২ নেতাকর্মীসহ ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
ডিএমপি সূত্র জানিয়েছে, ১ নভেম্বর থেকে বুধবার (১২ নভেম্বর) পর্যন্ত রাজধানীতে ১৯টি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
বুধবার রাত সোয়া ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনের সড়কে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এছাড়া রাত সাড়ে ১১টার দিকে মৌচাক ফরচুন মার্কেটের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়।
গত মঙ্গলবার রাতে যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ছাড়াও রাজধানীর একাধিক স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে রাত ৯টার দিকে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণ ঘটানোর পরপরই দ্রুত পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। রাত ১০টার পর ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে হাতিরঝিলের রেইনবো ক্রসিংয়ে। একই সময়ে ককটেল বিস্ফোরণ হয় কারওয়ান বাজারের মাছের আড়তের সামনেও। রাতে মোহাম্মদপুরে একটি স্কুলে দুটি ককটেল হামলা হয়।
এছাড়া গত সোমবার রাজধানীর মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, বাংলামোটর, মৌচাকসহ ১০টি স্থানে ককটেল বিস্ফোরিত হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, গত ৬ নভেম্বর রাত সাড়ে ৮টার দিকে ফার্মগেটে প্রধান সড়কের ওপর দুটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। মোটরসাইকেল থেকে ককটেল ছুড়ে পালানোর সময় জনতার হাতে আবদুল হাকিম ও শাওন মোল্লা নামে দুইজন আটক হয়। আবদুল হাকিম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নীলফামারীর কচুকাটা ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং শাওন তেজগাঁও থানা এলাকার স্বেচ্ছাসেবক লীগ কর্মী। পরে তাদের তেজগাঁও থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মোটরসাইকেল চালকের ব্যাগ তল্লাশি করে বোমা তৈরির বিস্ফোরক, কয়েকটি খালি কৌটা ও স্কচটেপ উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় বিস্ফোরক আইনে মামলা করা হয়।
ঢাকা মহানগর পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, রাজধানীতে কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এসব নাশকতাকারীকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে ডিএমপি কাজ করছে।
