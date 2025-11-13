  2. জাতীয়

ঢাকায় ১২ দিনে ১৯ স্থানে ৩৬ ককটেল বিস্ফোরণ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫২ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় ১২ দিনে ১৯ স্থানে ৩৬ ককটেল বিস্ফোরণ
বুধবার রাতে টিএসসির সামনের সড়কে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে

রাজধানীতে হঠাৎ হঠাৎ ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে। চলতি নভেম্বরের ১২ দিনে ঢাকায় ১৯টি স্থানে ৩৬টি ককটেল বিস্ফোরিত হয়েছে। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে কমপক্ষে ৯টি বাসে।

এর আগে গত অক্টোবরে অন্তত ১০ স্থানে ককটেল হামলা চালানো হয়। বেশিরভাগ হামলায় মোটরসাইকেল ব্যবহার করেছে দুর্বৃত্তরা।

বিস্ফোরণের ঘটনায় যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ১২ নেতাকর্মীসহ ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ডিএমপি সূত্র জানিয়েছে, ১ নভেম্বর থেকে বুধবার (১২ নভেম্বর) পর্যন্ত রাজধানীতে ১৯টি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার রাত সোয়া ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনের সড়কে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এছাড়া রাত সাড়ে ১১টার দিকে মৌচাক ফরচুন মার্কেটের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়।

আরও পড়ুন
মধ্যরাতে পল্লবীতে ট্রাস্ট পরিবহনে আগুন
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ঢাবির রাস্তায় ককটেল নিক্ষেপ

গত মঙ্গলবার রাতে যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ছাড়াও রাজধানীর একাধিক স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে রাত ৯টার দিকে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণ ঘটানোর পরপরই দ্রুত পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। রাত ১০টার পর ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে হাতিরঝিলের রেইনবো ক্রসিংয়ে। একই সময়ে ককটেল বিস্ফোরণ হয় কারওয়ান বাজারের মাছের আড়তের সামনেও। রাতে মোহাম্মদপুরে একটি স্কুলে দুটি ককটেল হামলা হয়।

এছাড়া গত সোমবার রাজধানীর মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, বাংলামোটর, মৌচাকসহ ১০টি স্থানে ককটেল বিস্ফোরিত হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ৬ নভেম্বর রাত সাড়ে ৮টার দিকে ফার্মগেটে প্রধান সড়কের ওপর দুটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। মোটরসাইকেল থেকে ককটেল ছুড়ে পালানোর সময় জনতার হাতে আবদুল হাকিম ও শাওন মোল্লা নামে দুইজন আটক হয়। আবদুল হাকিম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নীলফামারীর কচুকাটা ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং শাওন তেজগাঁও থানা এলাকার স্বেচ্ছাসেবক লীগ কর্মী। পরে তাদের তেজগাঁও থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মোটরসাইকেল চালকের ব্যাগ তল্লাশি করে বোমা তৈরির বিস্ফোরক, কয়েকটি খালি কৌটা ও স্কচটেপ উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় বিস্ফোরক আইনে মামলা করা হয়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, রাজধানীতে কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এসব নাশকতাকারীকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে ডিএমপি কাজ করছে।

টিটি/ইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।