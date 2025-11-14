রাঙ্গুনিয়ায় শ্রমিকদল নেতাকে গুলি করে হত্যা

রাঙ্গুনিয়ায় শ্রমিকদল নেতাকে গুলি করে হত্যা
চট্টগ্রামের দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার সরফভাটা ইউনিয়নে অজ্ঞাতপরিচয় সন্ত্রাসীদের গুলিতে আব্দুল মান্নান (৪২) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি সরফভাটা ইউনিয়ন শ্রমিকদলের সহ-সভাপতি এবং পশ্চিম সরফভাটার জিলানি মাদরাসা সংলগ্ন এলাকার নাজের আহমদের ছেলে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বুলাইন্নের বাড়ি টেক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার পর মোটরসাইকেলযোগে পূর্ব সরফভাটা এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় অজ্ঞাতপরিচয় সন্ত্রাসীরা আব্দুল মান্নানকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত রাঙ্গুনিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে রাঙ্গুনিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।
রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেলিম সাব্বির বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বশত্রুতার জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। তদন্ত চলছে, জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গত ২১ সেপ্টেম্বর একই ইউনিয়নের শিকদারপাড়ায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহমতউল্লাহ নামে এক ব্যক্তি খুন হন। স্থানীয়দের মতে, অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক হত্যাকাণ্ডে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া সরফভাটা এলাকায় অপরাধপ্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে।
এমআরএএইচ/এমকেআর