পুলিশ কর্মকর্তাদের নামে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০০ এএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
পুলিশ সদরদপ্তর/ফাইল ছবি

সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে পুলিশ কর্মকর্তাদের নামে অপপ্রচার করা হচ্ছে উল্লেখ করে এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ সদরদপ্তর।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন।

শাহাদাত হোসেন বলেন, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ডিএমপি কমিশনার, পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল ও এআইজির (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) ছবির সঙ্গে কৃত্রিম স্বর সংযোজন করে অসত্য তথ্য দিয়ে ভিডিও তৈরি করে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে। একটি মহল দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং নাশকতা ঘটানোর জন্য এ ধরনের বানোয়াট ভিডিও তৈরি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ধরনের অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে বলেও জানান তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য দেশের সব নাগরিকের প্রতি অনুরোধ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত যে কোনো ধরনের তথ্য, ছবি, বক্তব্য, অডিও বা ভিডিও সম্পর্কে সত্যতা যাচাই না করে লাইক অথবা শেয়ার দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্যও সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে পুলিশ সদরদপ্তর।

