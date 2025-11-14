ময়মনসিংহে নারী নৃত্যশিল্পীকে হেনস্তায় আসকের তীব্র নিন্দা

ময়মনসিংহে নারী নৃত্যশিল্পীকে হেনস্তায় আসকের তীব্র নিন্দা
ময়মনসিংহে এক নারী নৃত্যশিল্পীকে প্রকাশ্যে হেনস্তা, মারধর, চুল কেটে দেওয়া ও মুখে কালি মাখানোর ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে, এ ধরনের বর্বরতা শুধু একজন নারীর মর্যাদার ওপর আঘাত নয়, এটি সংবিধান ও মৌলিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন।
ময়মনসিংহের কালীবাড়ি রোড এলাকায় গত ১২ নভেম্বর স্থানীয় কয়েকজন চিহ্নিত দুর্বৃত্ত এক নারী নৃত্যশিল্পীর ওপর এ বর্বর নির্যাতন চালায়। তারা ওই নারীকে প্রকাশ্যে মারধর করে, চুল কেটে দেয় এবং মুখে কালি মেখে হেনস্তা করে।
ভুক্তভোগী নারী আসককে জানান, ঘটনার আগে তার সন্তানকে অপহরণ করেছিল একই চক্র। তিনি মামলা করলে আসামিরা জামিনে মুক্তি পেয়ে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে এ হামলা চালায়।
বিবৃতিতে আসক জানিয়েছে, এ ধরনের ঘটনা শুধু নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তার ওপর আঘাত নয়, এটি বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদে নিষিদ্ধ নির্যাতন ও অমানবিক আচরণেরও লঙ্ঘন। একই সঙ্গে দণ্ডবিধির ৩৫৪ ও ৫০৯ ধারা অনুযায়ী এটি নারীর শ্লীলতাহানি ও মর্যাদা ক্ষুণ্নের স্পষ্ট অপরাধ।
আসক বলেছে, জনসম্মুখে একজন নারীর ওপর এমন নিষ্ঠুর নির্যাতন শুধু আইনের অবমাননা নয়, এটি নারীর মর্যাদার প্রতি সরাসরি আঘাত।
সংস্থাটি এ ঘটনার দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিচারের মুখোমুখি করা এবং ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা, চিকিৎসা, মনোসামাজিক ও আইনি সহায়তা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।
আসক বলেছে, আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রকে এ ধরনের নৃশংসতার বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করতে হবে।
জেপিআই/এমকেআর/এমএস